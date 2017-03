Fali Álvarez: Tu madre es una flor

Fali Álvarez

Nació en Algeciras. Tras dirigir varios cortos de bajo presupuesto y una serie de animación, se inicia en la dirección de cortos. Es fundador de la productora Plano Subjetivo junto a Vladimir Ráez e Hipólito Vidal.

Sinopsis

Adriana es una niña de siete años que vive en el campo con su padre. Este siempre le contó que su madre es una flor, pero Adri ya duda de esta historia. Hoy es su cumpleaños, y que mejor regalo que conocer la verdad.

Filmografía

Tu madre es una flor (corto de animación, 2016), Un día de estos (corto, 2013), Psychoterapia (corto, 2012), Free Time Machine (corto, 2010), Ni mú (corto, 2009), Pompas de jabón (corto, 2008)

¿Cómo nace el proyecto?

Nació hace unos años, con la necesidad de contar historias sociales que pudieran funcionar sin caer en tópicos. Recuerdo que tuve el flash mental de una mujer disfrazada de flor cantándole a su hija, se lo comenté a Vladimir (el guionista) que comenzó a desarroyar el guión. Mientras, empecé a dibujar los bocetos de los personajes que después cobrarían vida en el corto. El guión era maravilloso y nos pusimos manos a la obra.

Ya conocemos la sinopsis, pero ¿sobre qué trata?

Trata del amor de un padre por su hija, que hace todo lo posible por enmascarar una triste realidad, pero claro, ya sabemos que los niños no son tontos.

Personalmente, ¿qué fue lo que te llevó a dirigir una historia como ésta?

La originalidad de la obra, la mezcla entre drama, folclore… y que, en definitiva, se trata de un bonito cuento.

¿Cuáles fueron los principales apoyos a la hora de producirla?

Ninguno. De hecho la animación nació como un story Board animado para realizarlo con actores reales. Ya teníamos a los actores, escenarios… todo, pero fue imposible encontrar el dinero para producirla así. Durante este proceso, vimos como la animación funcionaba por sí misma y a la gente le gustaba, así que decidimos dejarla como está, muy humilde pero perfecta para la historia.

¿Y cuáles son los principales retos que tuviste que superar para que el proyecto se hiciese realidad?

Principalmente crear una animación que fuese muy sencilla, que visualmente pareciera infantil, pero que pudiera transmitir emociones reales. Trabajar con niños sabemos que tampoco es fácil, y prefería una niña real que una locutora profesional.

Háblanos de las fórmulas de financiación de la película.

Se intentó todo como he dicho para que la producción fuese mejor. A falta de ésto sólo queda tirar de pasión y de amigos.

Preséntanos a los actores.

Tenemos dos personajes que son el eje del proyecto.

La primera, la madre, tiene la voz de mi propia hermana, Ana Álvarez. No es actriz, simplemente tiene mucho arte, como tantos andaluces. Hay una parte que tiene que cantar y todo esto poniendo una voz que realmente no es la suya. Francamente me dejó boquiabierto. Una vez veáis la obra vereis que no se puede hacer mejor.

El segundo pilar es la niña, y está interpretado por Sara Godino. Era la primera vez que locutaba algo, pero esa voz tan dulce y tan real le otorga al personaje animado un toque de dulzura fascinante. Es clave para que te llegue el mensaje porque te mete de verdad en la historia.

EL tercer personaje (el padre) tiene la voz del guionista, Vladimir Ráez. No es la primera vez que se presta a interpretar y me encanta. Quién mejor que él que ha escrito el texto para llevarlo a lo real. Como he dicho ya actúa en otros proyectos que tenemos juntos, pero sobre todo a raíz de nuestra webserie “Don Nadie”, ha demostrado un gran talento no sólo escribiendo, sino delante de la cámara.

¿Cómo se ha llevado a cabo la postproducción? ¿Cuál ha sido la pieza clave de esa fase?

Al tratarse de animación, prácticamente hemos pasado directamente de la preproducción a la postproducción. No ha sido fácil. Crear cada personaje tiene lo suyo, por muy sencilla que este tipo de animación pueda parecer. Otra pieza clave fue poner las voces, y ahí es donde comenzamos a ver el potencial del proyecto.

Háblanos de la banda sonora.

El gran pilar de la historia es una canción folclórica muy reconocida por todos; “Maria de la o”. Eso sí, con la letra cambiada como buenas raíces gaditanas y carnavaleras que tengo. La canción es lo primero que estaba en mi cabeza cuando se gestó todo.

Jahzzar es el encargado de poner música al resto de la historia, con una canción que transmite infancia. Descubrimos las canciones de este artista producciendo nuestra webserie y realmente tiene mucho talento.

Ahora que ya puedes ver el cortometraje terminado, ¿qué es lo que, personalmente como espectador, más te gusta?

Para mí, ese choque entre cuento y cruda realidad es lo que hace que sea un corto auténtico. Es una historia muy positiva y tiene esa magia que transmiten las personas soñadoras que hacen de lo malo algo bueno.

¿Y de qué te sientes más satisfecho como director?

Que la historia funcione así de bien, que llegue, que haga pensar, y todo esto usando sólamente una animación muy muy humilde y las voces de gente apasionada.

¿Qué le dirías a un espectador para recomendarle que vea el cortometraje?

Que no le dejará indiferente.

¿Qué supone para el equipo la selección en el Festival de Málaga de Cine Español?

Una gran oportunidad para mostrar el corto a mucha gente y que se lleven un pedacito de él, aparte de la ilusión que hace ver a los actores reunidos y visionándolo con la gente en pantalla grande. En especial muchas ganas de verlo con Sarita,porque va a ser mágico.

¿Sientes que merece la pena el enorme esfuerzo que supone hacer cine?

Por supuesto. No se me ocurre otra forma más gratificante de emplear mi vida.

¿Qué opinas del panorama actual del cortometraje en España?

Sigue siendo el mejor escaparate del mundo, puesto que pocos pueden hacer largometrajes y hay muchísimo talento. Hoy día, internet y la tecnología ha facilitado tanto las cosas que con esfuerzo, pasión y algo bueno que contar no es tan difícil que puedas tener un protecto sólido y a la altura de otros con más medios, y eso hay que aprovecharlo.