Juan Luis Moreno Somé: Dime que sí

Juan Luis Moreno Somé

Nacido en Málaga en 1982. Se graduó en 2009 como Técnico Superior en Realización Audiovisual en CESUR, a la vez que asistía a diversos cursos especializados. Ese mismo año se trasladó a Barcelona donde entró en el CECC (Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña) acabando en 2012 la especialización en Dirección Cinematográfica. Ha trabajado en varias empresas y participado en diversos largometrajes, cortometrajes, spots, videoclips o vídeos corporativos como ayudante de dirección, making-of y montador, que compagina con su labor como guionista y director.

Filmografía

Dime que sí (corto, 2016), Last Memory (corto, 2016), Reencuentro (corto, 2013)

Sinopsis

Una chica tímida y reservada descubre la manera de declararle su amor a un chico que no conoce de nada, pero al que siempre ve en el centro comercial. ¿Cuál será su respuesta?, ¿le dirá que sí?

¿Cómo nace el proyecto?

En 2015 nació el certamen islazultura, donde el centro comercial Islazul de aquí de Madrid pedía rodar un corto parcial o íntegramente en el mismo(una fórmula de auto promoción, vamos), y me quedé con las ganas de grabar una pequeña gamberrada, y el año pasado, cuando volvió a abrir convocatoria dije “ésta es la mía”, y así comenzamos a darle forma a “Dime que sí”.

Ya conocemos la sinopsis, pero ¿sobre qué trata?

Sobre lo que no somos capaces de hacer y que algunas veces hay que echarle un par(de lo que sea) para conseguir lo que realmente queremos.

Personalmente, ¿qué fue lo que te llevó a dirigir una historia como ésta?

Siempre he sido muy fan del cine musical, que ahora está muy de moda gracias a “La la land” y cuando pensé qué quería contar con esta historia me dije “vamos a tocar el género”.

¿Cuáles fueron los principales apoyos a la hora de producirla?

Sobre todo que el centro comercial nos dio libertad para poder grabar donde quisiéramos y contamos con el apoyo de varias de las tiendas, y la predisposición del equipo artístico y técnico en querer embarcarse en esta pequeña historia. ¿Y cuáles son los principales retos que tuviste que superar para que el proyecto se hiciese realidad? Realmente no hubieron “grandes problemas”, ya que el rodaje duró una jornada, grabamos con lo que teníamos y como pudimos, y quizás lo más enrevesado fue el último plano que, dramáticamente, queda muy bien la lluvia y fue improvisado total, pero para sonido fue un marronazo(gracias Frank Demur, un grande). Háblanos de las fórmulas de financiación de la película Fue auto financiado, con la única pretensión de presentarse al citado concurso.

Preséntanos a los actores.

Juan Caballero, gran actor y mejor persona, yo conocía su trabajo gracias a mi amigo Jota Linares y me apetecía mucho coincidir con él, experiencia imprescindible. Montse Gabriel, una pequeña loca con muy buen corazón y una facilidad para la comedia muy curiosa.

¿Qué tal ha funcionado el equipo técnico?

El equipo técnico estuvo formado por personas con las que nunca había trabajado previamente y fue una experiencia enriquecedora, y casualmente con algunos he vuelto a currar aquí en Madrid y siempre es un placer. Seguro que durante el rodaje hubo muchas anécdotas. Cuéntanos algunas. Lo más curioso que puedo contar es que nadie miraba a cámara cuando grabábamos, era un lunes de Semana Santa, cuando lo más común es que las personas pregunten “Esto pa qué es?” o saluden directamente, lo cual… GRACIAS.

¿Cómo se ha llevado a cabo la postproducción? ¿Cuál ha sido la pieza clave de esa fase?

El montaje fue muy sencillo, ya que yo tenía muy claro con lo que rodamos, lo más complicado fue el plano final con el tema de la lluvia y el sonido, hicimos un apaño para presentarlo, ya que el festival era online y había que presentarlo cuanto antes y Frank se metió un trabajazo para acabar el corto lo mejor posible.

Háblanos de la banda sonora.

Este fue para mi el proceso más complicado de todos porque de la música y de la canción depende el 90% del corto, primero compuse la letra y luego hablé con mi habitual compositor Pablo Trujillo, pero estaba hasta arriba de trabajo y no pudo, así que hablé con Jesús Calderón, con el que me apetecía muchísimo trabajar al haber visto sus trabajos con varios compañeros cercanos, y compuso una banda sonora jovial, fresca y rítmica con respecto a la letra que compuse, y con Montse nos fuimos a un estudio de grabación para grabar la canción, tardamos poco más de una hora en grabarla.

Ahora que ya puedes ver el cortometraje terminado, ¿qué es lo que, personalmente como espectador, más te gusta?

Cortito, divertido y sencillo.

¿Y de qué te sientes más satisfecho como director?

De haber tocado un género con el que me lo he pasado muy bien, y me gustaría volver a repetir más adelante.

¿Qué le dirías a un espectador para recomendarle que vea el cortometraje?

Repetimos, natillas Dan…. digo….. repito: Cortito, divertido y sencillo.

¿Qué supone para el equipo la selección en el Festival de Málaga de Cine Español?

Teniendo en cuenta el objetivo para el que lo hicimos, es una satisfacción muy grata verlo en una pantalla grande del mítico cine Albeniz. ¿Sientes que merece la pena el enorme esfuerzo que supone hacer cine? Siempre, yo tuve la suerte de querer hacer lo que desde los 14 años he tenido devoción y aunque es duro, siempre merece la pena luchar por lo que uno cree(que casualmente es el tema del que habla este corto).

¿Qué opinas del panorama actual del cortometraje en España?

Creo que hay de todo, desde un nivel brutal(muy superior a muchas películas) hasta trabajos bastante deplorables, habría que tener en cuenta a las personas que hay detrás de un proyecto, tenemos la dicha de haber contado con 2 trabajos muy cercanos al Oscar como lo fueron “Timecode” y la impresionante “Graffiti”, pero estamos en lo de siempre, sino apoyamos a los nuevos valores y el ministerio u otras instituciones siempre apoyan a los mismos, qué esperamos los demás que intentamos levantar un nuevo proyecto?

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy terminando de escribir junto a Edu Moyano (“Cretinos”) mi próximo proyecto “Líbranos del mal”, un thriller con pretensión de rodarse este año y tenerlo listo a principios de 2018, es un historia muy arriesgada pero me entusiasma tantísimo y teniendo en cuenta todo lo que nos ha dado “Last Memory”(115 selecciones y 18 premios hasta el día de hoy), tengo muchas ganas de meterme en este nuevo proyecto del que, aún, no puedo contar nada. Además tengo en mente ponerme ya con mi primer largo y seguir trabajando de script en varios proyectos de largometrajes, cortometrajes y making of en publicidad.