El pintalabios morado de Cristina Pedroche y Blanca Suárez que todas quieren

Cristina Pedroche ha vuelto loca a las redes sociales. Esta vez no se trata de un desnudo, ni de un vestido con transparencia o de alguna polémica declaración, sino ha sido a causa del color de sus labios. Y es que Cristina Pedroche colgó el pasado jueves en su cuenta de Instagram una fotografía en la que lucía sus labios en un precioso color morado. Sí, sí, no os engaño. A pesar de lo que se pudiera pensar el tono del labial es bastante bonito y resulta muy favorecedor en las pieles morenas.

Esta no es la primera vez que Cristina Pedroche se pinta con un tono poco común, ya que el pasado mes de enero la colaboradora de Zapeando acudía al programa de La Sexta con la boca en azul, una tonalidad menos favorecedora que por la que se ha decantado estos días. Eso sí, ella no ha sido la primera en probarla, sino que fue la actriz Blanca Suárez la que se atrevió a usarla este verano.

La marca de la barra de labios que ha revolucionado al universo Instagram es de Mac y el modelo es el Retro Matte Fluid en el tono ‘Recollection’, tal y como la propia Cristina Pedroche confiesa en modo bloguera. “Siempre me preguntáis por las barras de labios, así que si queréis os voy subiendo fotos de vez en cuando y os digo las marcas (no es publi) Este es de Mac Aprovecho también para besaros aunque no mancho porque es permanente”.

El labial tiene un precio de 24,50 euros y se puede encontrar en la web de Mac, donde también se indica el efecto mate que posee y promete “un splash de color en un acabado líquido-sedoso que es imposible de olvidar”.