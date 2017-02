La nueva prenda viral de Zara ha llegado

Si hay una tienda de moda que arrasa en todo el mundo y que une a todo tipo de clases sociales esa es Zara. La cabeza visible del imperio Inditex tiene el poder de gustar tanto a ‘celebritie’s como Olivia Palermo, bloggers y a chicas y mujeres anónimas que se pirran por las últimas prendas diseñadas por el emporio de Amancio Ortega. Ya es un clásico el hablar de prendas virales de Zara en cada temporada, así la primavera pasada la biker amarilla fue un éxito absluto como pudo comprobarse en las redes sociales y en sold out de la prenda en las estanterías de Zara; en el otoño la falda de cuadros vichy negra con volante lateral también se volvió viral y todas las blogueras del planeta daban cuenta de cómo combinarla, de tal manera que había looks de todos los gustos para poder imitar. Lo último fue el jersey con lazada delantera que llevaron desde Sara Carbonero a Sincerely Jules. Su color crudo y su tipología oversize eran características que lo auparon a pieza comodín y básica para cualquier look invernal.

Todavía no ha llegado la primavera y las rebajas no han terminado pero Zara lo ha vuelto a conseguir y ya tiene nueva prenda viral. Se trata de una sudadera XL blanca con detalles ’fux faur’ en rosa en las mangas que tiene un precio de 25,95 euros y que ha hecho las delicias de las blogueras y de millones de mujeres a las que ha conquistado por lo primaveral de su aura y por la versatilidad a la que se presta a la hora de conformar estilismos.

Así, no es de extrañar que ante tal bombardeo de la sudadera de Zara, aquellas que no la tenían también se hayan encaprichado de ella y se hayan lanzado a su búsqueda para adquirirla, dando como resultado el temido cartel de ‘agotado’. Y es que de momento es una quimera encontrarla tanto en Zara.com como en las tiendas físicas de Zara, por lo que habrá que armarse de paciencia para ver si Amancio Ortega cumple el deseo de todas y la repone.