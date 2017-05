Zara: Manual definitivo para lucir el accesorio del verano, el pañuelo

El verano pasado comenzó a verse tímidamente en los perfiles de las blogueras más famosas del mundo un elemento común en los estilismos. Se trataba de un pañuelo corto que lo colocaban estratégicamente alrededor de su cuello al más puro estilo retro. Aquellos outfits que quedaron como pequeñas postales estivales, han ido, poco a poco, comiendo terreno a otros complementos de tal manera que a día de hoy es indiscutible no mencionar al pañuelo como el complemento estrella de la temporada. No hay Instagram fashion que no lo contenga en algún look y, por supuesto, no hay tienda ‘low cost’ que no lo incluya entre sus artículos.

Y es que si quieres ser toda una ‘it girl’ no debes evitarlo por varias razones: es un ‘must’ de temporada y tiene infinidad de posibilidades a la hora de lucirlo, de tal manera que su uso no quedará relegado al cuello, sino que también podrá lucirse en el costado o adornando el cabello. Precisamente, en cuanto a su manual de uso, Zara ha lanzado todo un tutorial en su página web, con el que muestra los mil y un usos posibles del pañuelo a través de los lookbooks que se incluyen en su colección #SummerScarves.

1.- Así, la primera opción que revela Zara es la de colocarlo a modo de poncho si se trata de un pañuelo con dimensiones de foulard.

2.-En cambio, para la segunda de las alternativas que ofrece Zara, el gigante de Inditex innova y lo presenta como un posible bolsito en el que llevar tus enseres.

3.-Si lo tuyo no es usar el pañuelo al cuello, también tendrás la opción de colocarlo adornando un ‘top knot’, o lo que es lo mismo un moño alto, una opción de recogido que en el tiempo que entra se antoja como una de las favoritas de las mujeres tanto por su facilidad a la hora de hacerlo como por la rapidez de quedar perfecta en un ‘bad hair day’.

4.-La versión más ‘it’ del pañuelo está en este punto y no es otra que su uso que más recuerda a años pasados, pero como la moda es cíclica es normal que hayas visto a tu madre lucirlo al cuello mucho antes que tú.

5.-Si nunca se te ha ocurrido, Zara te pone en bandeja este modo de utilizar el pañuelo. Si puede que te sirva para engalanar un moño, también le dará un toque de distinción a cualquier trenza que te hagas en tu pelo.

6.-Por otro lado, también hay que señalar que si lo quieres llevar al cuello no sólo tendrás la opción del punto 4, sino que también podrás colocarlo al más puro estilo ‘cowboy’. Ponlo alrededor del cuelo, pero déjalo largo y anúdalo a la altura del esternón, conseguirás un efecto más informal.

7.-El estilo pirata no podía faltar y Zara lo incluye en esta guía ‘sui generis’. Así, que ya sabes si quieres recoger tu pelo y dar un giro a tu estilismo no lo pienses y úsalo como si fueras el mismísimo Jack Sparrow.

8.-Alternativa para maxi pañuelos. Ubícalo alrededor del cuello y sus extremos déjalos cruzados (sin nudo) por el torso.

9.- Por último y también exclusivo para pañuelos XL, repite la acción anterior pero uno de sus extremos déjalo caer sobre uno de tus hombros.