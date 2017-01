El armario de Jote Martínez

Su infancia la recuerda entre hilos, agujas y patrones. Pegado a las mujeres de su familia, todas ellas aficionadas a la costura. «Junto a ellas me pasaba las tardes, a la espera de que a mi madre, a mi tía o a mi abuela se les cayera un retal de tela para jugar». A Jote Martínez el amor por la moda le venía de fábrica. Tanto, que nada más acabar el grado superior de Turismo lo tuvo claro. Se matriculó en la academia Jalón y comenzó a dar rienda suelta a su pasión, animado por la demanda de sus amigos y familiares. «Al ser de un pueblo, Alameda, muchas vecinas venían a pedirme cosas. El primer año hice tres vestidos de gitana para la feria y al siguiente me encargaron trece», relata este joven de 30 años. En 2012 debutó en Simof, en Sevilla, con su colección de moda flamenca y en 2014 tuvo su gran oportunidad en Málaga, en la pasarela Larios. Un hito que marcó un antes y un después en su carrera. «Fue un gritar a los cuatro vientos ‘estoy aquí y vengo para quedarme’» resume.

Y así ha sido. Tres años después Jote tiene su propio taller en Nueva Málaga, donde diseña tanto vestidos de novia como de invitadas como su nueva línea de ropa masculina -Fügite- en la que está volcado desde el pasado mes de diciembre. Diseños funcionales y atemporales muy en concordancia con el propio sello de Jote, para quien la comodidad es el eje de sus estilismos. «Para mis looks de diario soy muy práctico y tiro de vaqueros, pantalones chinos, polos, camisetas y deportivas», explica.

Las tendencias, dice, las sigue muy de cerca pero sin perder la cabeza. «Las modas que me gustan las adapto a mi terreno, nunca las sigo a rajatabla», puntualiza. ¿Una debilidad confesa? Las camisas blancas, por las que reconoce sentir una poderosa atracción, «en rebajas, por ejemplo, siempre cae alguna», señala. En materia de complementos le pierden las gafas de sol-sin las que no sale de casa-, los relojes y las maxi bufandas, «un accesorio imprescindible para mí en invierno». Los calcetines también juegan un papel clave en sus ‘outfits’. «Al llevar los pantalones remangados al tobillo me gusta lucirlos y apostar por diseños divertidos y atrevidos que aporten una nota especial al look», concluye.

Os dejo con sus propuestas al detalle. ¡Feliz fin de semana!

PARA UN DÍA DE TRABAJO: Camisa con jaretas y pantalón tobillero

Su propuesta para una jornada de trabajo en el taller: camisa blanca con jaretas de Zara, pantalón de cuadros tobilleros de Mango y castellanos de Zara.

LOOK DE NOCHE: Camisa de cuadros, sudadera rosa, blazer y chinos

Para salir a cenar el diseñador elige un look colorista de su firma -Fügite- compuesto por camisa de cuadros, sudadera frambuesa y blazer azul marino con pañuelo de ‘print’ tropical. Completa el estilismo con chinos marrones y zapatos verde botella.

SU APUESTA PARA UN EVENTO: Blazer y bermudas en total look

Un dos piezas de chaqueta y bermudas de cuadros de Zara constituye su original apuesta para acudir a un evento, «que es donde arrisgo más», confiesa. Remata el ‘outfit’ con camisa blanca, reloj dorado y zapatos oscuros.

SUS BÁSICOS

En su vestidor no faltan los chinos, las camisetas con mensajes (las de la foto son de Fügite) y las deportivas llamativas. Tampoco sale de casa sin gafas.

Relojes de Lotus. Marc Jacobs y Calvin Klein. Para Jote, son un complemento fundamental «ya que aportan un toque de distinción», puntualiza.

«Los pañuelos son imprescindibles para mi en invierno», dice. Los de la foto son de Zara, Celopman y Pull&Bear.

SU RUTA DE TIENDAS

1. Zara. «Es parada obligada para básicos de fondo de armario».

2. Mango. «Me gusta su patronaje, sobre todo el de sus pantalones».

3. H&M. Todos sus calcetines los compra en esta franquicia o en Scalpers.

4. Nike. Es su firma favorita para zapatillas deportivas, claves en sus looks.

5. Fügite. Desde noviembre su propia marca de ropa copa sus outfits.