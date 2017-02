Deportivas para todo

Los tacones de infarto ya no son (siempre) la media naranja de un look sofisticado. Desde hace ya varios años estilizar un ‘outfit’ subida sobre diez centímetros ya no es lo más ‘in’. El universo fashionista se ha rendido por completo a la tendencia más cómoda y práctica: la de las zapatillas deportivas. Arrinconados durante décadas a las taquillas de los gimnasios los tenis arrasan ahora sobre la pasarela urbana convertidos en objeto de deseo de los amantes de la moda que ven en este calzado el complemento perfecto para idear estilismos arriesgados dominados por las mezclas. Un divertido juego que cada vez suma más adeptos. Lo comprobamos durante nuestra última sesión de ‘street style’ por las calles del Centro de Málaga.

Basta con caminar por la ciudad con la vista bajada y prestar un poco de atención: las zapatillas de deporte soy ya una plaga en la estampa urbana. Se llevan con todo tipo de looks. Con prendas más informales -siguiendo la estela del denominado ‘sporty chic’- y en ‘outfits’ de contrastes. Solo es cuestión de atreverse y de echarle imaginación. Así, los tenis son excelentes aliados de ropa más seria y formal (con la que a más de una no se le habría ocurrido maridarlos nunca), a la que ayudan a restar sobriedad aportándole frescura y un guiño juvenil. ¡Atrévete a lucirlos con pantalones culotte, faldas largas o midi, trajes de chaqueta o vestidos románticos lenceros…¡acertarás!

Os dejo con los cuatro looks de esta semana. ¡feliz finde!

«Los tenis siempre dan un guiño juvenil»

Su gran baza es la comodidad, pero más allá de esa virtud -que históricamente les ha unido a la práctica de ejercicio físico- hay una característica propia de los tenis que ha acabado propiciando que el universo fashionista se rinda definitivamente a ellos y ese es su poder para transformar por completo cualquier look y darle un toque diferente. Noelia Lera, directora del hotel Málaga Nostrum, es consciente de ello y explota al máximo las zapatillas deportivas en sus ‘outfits’. «Casi siempre voy con tenis porque me encanta el toque que dan a los estilismos. Esta misma ropa que llevo hoy -por ejemplo- con unos zapatos de tacón más formales parecería muy de señora mayor y sin embargo las deportivas le dan un guiño más juvenil y el resultado cambia absolutamente», ilustra esta malagueña de 44 años amante de las mezclas. Y es que casi todos los hallazgos estilísticos tienen que ver con salir de la zona de confort, con arriesgar. De este modo, Noelia acierta casando prendas de aires lady -un top romántico y un sombrero- con otras más ‘sporty’ como unos pantalones baggy y unas deportivas negras.

Top, kimono, pantalones y deportivas: Zara.

Bolso: Michael Kors.

Sombrero: Uterqüe.

Cuando la sencillez es sinónimo de estilo

Su look no tiene mucha ciencia. Un simple jersey de corte ‘oversize’ en amarillo pastel, unos vaqueros tipo ‘mom-jeans’ (como aquellos de tiro alto ajustados a la cintura que llevaban las madres en los 90’s) y unos tenis grises. Sin embargo, vuelve a demostrar aquello de que menos es más. El ‘outfit’ de esta joven artista londinense de 28 años -que estos días está de paso por Málaga- conquista por su estudiada sencillez y rebosa estilo minimal. Beth Kettle completa su propuesta con una mochila diseñada por ella misma.

Jersey: Zara.

Pantalones: Vintage de su fondo de armario.

Deportivas: Nike.

Bolso: Hecho a mano por ella.

Gafas: Ray-Ban.

Un giro a un ‘outfit’ sobrio de oficina

La propuesta de Aurora Bautista es otro buen ejemplo de esa magia que tienen las zapatillas deportivas cuando se combinan con prendas de estilos opuestos. En este caso, un jersey básico negro y una americana en el mismo tono aportan sobriedad a un estilismo que si se completara con un pantalón de vestir o una falda tubo y unos zapatos de salón se convertiría en un ‘outfit’ rutinario y sin sorpresas de oficina. Sin embargo, la incorporación de unos tenis contribuye a darle un giro al look final restándole seriedad y aportándole frescura. Esta periodista de 43 años remata su apuesta con unos vaqueros en verde militar.

Jersey negro básico, pantalones y deportivas: Zara.

Americana: H&M.

Bolso: Uterqüe.

Gafas: Devota y Lomba.

Un look de mezclas que sí funcionan

Mónica García acierta con un look de mezclas que -como ella demuestra- funciona. ¿El resultado? Un ‘outfit’ estiloso, cómodo y juvenil ideal tanto para pasear por la ciudad como para una comida con amigos o una reunión informal de trabajo. Unas deportivas negras son el perfecto eje de la cuidada propuesta ‘sporty chic’ de esta empresaria náutica de 42 años. Los detalles lenceros y la estola de pelo coronan su apuesta.

Jersey lencero: Zara.

Estola de pelo: Zara Kids.

Falda: Miss Miss.

Deportivas: Nike.

Gafas: Compradas en Formentera.