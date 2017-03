El armario de Menchu Picarzo

Atrevida, ecléctica, divertida, sin miedos… Así es ella y así –tal cual– es su armario. Una explosión de color y de energía que transmite positivismo y anima a dar un decidido paso al frente. Eso mismo hizo ella cuando sonó su teléfono y «los niños», como ella los llama, le propusieron quedarse con una de las tiendas de moda del entorno Thyssen, Mr. Koala. En pleno embarazo y con ganas de asentar la cabeza en Málaga después de una carrera profesional hiperactiva –que le ha llevado a vivir en países tan distintos como Miami, Cuba, México o Londres–, Menchu Picarzo no tardó en dar el sí quiero a esta nueva aventura: dirigir la Srta. White. «Era una propuesta indecente que no podía rechazar porque suponía ponerme al frente de la que era mi tienda favorita. La he llamado así porque el blanco es la suma de todos los colores, y así soy yo, una suma de muchas facetas».

Su currículum lo avala: periodista de formación –ha ejercido en cadenas como TVE, Telecinco o Canal Sur–, esta malagueña de 39 años es además estilista especializada en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figura el haber sido jefa de vestuario de la popular serie ‘UPA Dance’. «Yo fui la culpable del regreso de los calentadores», bromea. Sobre su concepción de la moda, confiesa: «Soy muy ‘flower power’ loca. Me gusta jugar, probar, los colores vivos, los estampados protagonistas… Busco prendas que me transmitan buenas vibraciones. La ropa es tu carta de presentación y ante todo hay que quererse, cuidar esa imagen y sentirse a gusto con una misma», aclara.

Los vestidos camiseros, las camisetas con mensajes acompañadas de una blazer –«son un fondo de armario supersocorrido», sostiene–, las blusas, las faldas lady y las zapatillas son clave en los ‘looks’ de esta estilista, enamorada de la estética de los años 60-70. «Esas décadas marcadas por la dulzura y la rebeldía fueron únicas», advierte.

Por la noche, se rinde al ‘brilli brilli’, a las lentejuelas y al sofisticado negro. «Me gusta cambiar cuando salgo a cenar o a una fiesta. Jugar a ser otro personaje diferente con mis ‘looks’», indica. Las coronas de flores, las diademas metalizadas o un anillo XL ponen la guinda.

Os dejo con sus looks al detalle. ¡Feliz fin de semana!LOOK DE DÍA: Un estilismo ‘sporty’ con aires boho

Una camiseta de algodón básica de Bimba y Lola, con un chaleco boho bordado de flores de Zara y unos pantalones entubados negros de Pull&Bear constituyen su apuesta para un ‘look’ de diario. Completa el ‘outfit’ con sombrero de ante y deportivas rojas Adidas.

PARA UN PASEO DE TARDE: Blazer y vaqueros de campana, un dúo que no falla

Blazer nude de &Other Stories con camiseta básica gris de Bimba y Lola, vaqueros de campana de GAP, cinturón-pañuelo y botines rojos de Zara para salir a pasear de tarde.

PARA SALIR A CENAR: Todo al siempre sofisticado negro con un vestido de infarto

Para una cena Menchu se anima a sacar su lado más sexy con este vestido corto de lentejuelas de Massimo Dutti que combina con sandalias de Zara y bolso rojo de su tienda Srta White

SU PROPUESTA PARA UN EVENTO: Vestido largo lady y mezcla de estampados

Para un evento especial, la estilista elige un vestido largo de cuadros de Blanco con sombrero Panamá original y un llamativo pañuelo de flores con flecos logrando una mezcla de estampados atrevida a la par que estilosa.

LOS FAVORITOS DEL ARMARIO:

Sobre estas líneas, vestido camisero con divertidos dibujos de la firma Lazy Oaf. Lo combina con deportivas Superga grises y calcetines con delicados volantes de Top Shop.

“Me encanta como queda este vestido vintage de gasa con la pechera de volantes”

Esta rebeca rosa empolvado de Valentino figura entre sus pequeñas joyas. “Fue un regalo y me vuelve loca, tienee muchísimas combinaciones”, sostiene.

Sobre estas líneas, vestido plisado coral de Cavalli que combina con un romántico bolero vintage con delicados encajes.

Las diademas de flores, los pendientes atrevidos con un toque naif y los colgantes figuran entre sus complementos imprescindibles.

SU RUTA DE TIENDAS

1. Srta. White. La antigua Mr. Koala es ahora su templo particular.

2. Corazón de tiza. «Me encantan sus ilustraciones y sus complementos».

3. Isadora. «De esta tienda de Sevilla me lo llevaría todo. Prendas diferentes».

4. Zara. «Mi franquicia de cabecera, junto a Bimba y Lola y &Other Stories».

5. Top Shop. «Sus corners para artistas emergentes son un descubrimiento».

Desde aquí MIL gracias a Menchu por abrirnos la puerta de su casa. Una mujer valiente que no tiene miedos de meterse en ningún charco y que ha dejado su huella en los estilismos de un sinfín de anuncios de la tele (como el rasca de la ONCE), de series (Policías o UPA Dance entre ellas) de películas o de vídeoclips. Un placer haberte conocido bonita. Si queréis conocerla un poco más os animo a pasaros por Srta White, un templo de marcas bonitisimas alternativas, un soplo de aire fresco en el Centro de Málaga frente a tanta franquicia. ¡Buen finde!