Haciendo periodismo en WhatsApp

Huesca celebraba hace pocos días su Congreso de Periodismo Digital, una cita que ya ha cumplido la mayoría de edad. Más de 250 periodistas y unos 500 estudiantes y recién licenciados se han reunido en el Palacio de Congresos para discutir sobre nuevos soportes, evolución de los medios, publicidad y, como no, nuestra relación con la política. Por eso, recibir la llamada de los organizadores para participar en sus tradicionales workshops inaugurales es a la vez un halago y un reto, por más que Diario SUR lleve abonado a este selecto club desde hace ya varios años. Allí nos sentamos a presentar proyectos las redacciones de El País, ElDiario.es, El Confidencial, 20 Minutos, Jot Down, Diario de Navarra e, incluso, The Whashington Post.

Desde el minuto lo tuve claro: Este 2017 toca WhatsApp. Llevamos casi un lustro hablando de Facebook, Twitter y, más recientemente, Instagram y Snapchat y nuestros encajes de bolillos para hacer que todo esto funciones. Pero, en SUR, nuestra línea abierta con los lectores (660481739), cumple un año. Un año de periodismo en un mundo que es totalmente nuevo para nosotros, pero que profesionalmente nos está reportando muchas satisfacciones. Y hay compañeros en Vocento que, de una u otra forma, han emprendido una aventura similar: La Rioja, Las Provincias y El Comercio. Por eso no dudé en levantar el teléfono para preguntar: Oye, ¿os apetece venir a contar vuestra experiencia en Huesca?

VENIMOS A COMPARTIR

Montamos una prometedora mesa con Inés Martínez, que en La Rioja lidera este proyecto, y Eduardo R. Paneque, que trabaja en el departamento de Innovacion editorial en medios regionales de Vocento, pero vino en representación de nuestras compañeras Ana Fernández (El Comercio) y Silvia Guillén (Las Provincias), que por otros motivos no pudieron estar, pero que merecían sentarse ahí como el que más.

Vaya por delante que, lo que se dice en los workshops de Huesca, no sale de Huesca. Son reuniones a puerta cerrada sobre las que ni siquiera se tuitea. Aunque cada uno es libre de contar cuál es su receta, así que me tomo la libertad de relatar cómo y por qué decidimos un día poner un móvil sobre la mesa en la redacción de SUR e instalarle un WhatsApp para complicarnos un poquito la existencia, pero hacer que lo de informar reconforte aún más.

DE IDA Y VUELTA

SUR es, a día de hoy, el único medio de Vocento emisor y receptor de WhatsApp: Nuestra línea sirve tanto para recibir noticias, quejas y preguntas de los lectores, como para enviarles mensajes con noticias interesantes, reportajes que no se pueden perder y las breaking-news indiscutibles. La Rioja, que fue el primer medio en abrir su línea, de momento sólo actúa como receptor, aunque ya adelantó Inés Martínez que muy pronto los riojanos también tendrán la última hora en este medio. Las Provincias y El Comercio, que comenzaron casi a la vez, usan el servicio sólo para enviar.

WhatsApp, para SUR, es todo un éxito. Ya llegamos casi a los 4.000 registros de usuario que cada día reciben nuestros mensajes. Hay cifras, que demuestran que WhatsApp es una herramienta informativa potentísima. En nuestro caso, durante la tromba de agua que despertó a Málaga la madrugada del 19 de febrero, los resultados muestran que noticias de última hora compartidas a la para en Twitter y WhatsApp, fueron más leídas en el servicio de mensajería que en la red de los 140 caracteres. Obviamente, Facebook está a años luz de estos datos, pero si enfrentamos a 4.000 usuarios de WhatsApp frente a los 216.000 de WhatsApp, la proporción resulta aplastante.

¿CUÁL ES LA RECETA?

Adaptar los viejos formatos (sí, la web ya tiene sus añitos) a los nuevos lenguajes y plataformas. No es ningún secreto -y así lo contamos- mandamos pocos mensajes: 4 al día, alguno más si la actualidad informativa lo requiere. Hacemos para nuestros lectores lo que nosotros queremos que nos hicieran. Escribimos como a nosotros nos gustaría leer un WhatsApp. Un lenguaje cercano, desenfadado, utilizando emoticonos, dando las buenas tardes o las buenas noches y apelando a la participación. Buscando informar más que el click por el click, porque en muchas ocasiones hemos enviado un vídeo nativo o símplente una foto que nos pareció fabulosa, o hasta la tira cómica de Pachi o Idígoras, por qué no.

Yo siempre digo entre bromas, aunque es verdad, que mi tía es mi betatester. Ella recibe mensajes que, si luego me reenvía a distintos grupos, es que han triunfado. Y esa es mi vara de medir. Así vamos limando los mensajes y, de vez en cuando, nos permitimos la licencia de charlar con los usuarios cuando nos deslizan una conversación que no viene a cuento, porque nos enviaron por error un “te quiero” que iba dirigido a su novia o un “bajo al Mercadona, ¿te compro algo?” que obviamente no era para nosotros. “No estaría de más que compraras el periódico”, respondimos al último. Unas risas y todo arreglado. Para eso estamos.

ESCUCHAMOS A LOS LECTORES

Inés Martínez fue la encargada de contar lo que llevan haciendo desde hace un año de forma fenomenal: ser un buzón de sugerencias, noticias, denuncias… Nosotros también lo tenemos abierto. Ahí han llegado, antes que a ninguna otra parte, fotos de accidentes, tiroteos, incendios. También sirve para que los lectores nos pregunten por el enlace de la agenda que no encuentran en la web o por cuándo estará en los quioscos el trono del Cautivo que se reparte ahora con SUR. WhatsApp ha sido un pulmón de oxígeno para nuestas ‘Cosas de la Ciudad’, que lleva mi compañero José Manuel Alday, porque es sencillo y apetecible mandar por mensaje directo ese bache que encuentras cada día al salir del garaje y que te está amargando la vida. SUR recibe una media de 10 mensajes de este tipo cada día, suben a más de cien entre vídeos y fotos de todo tipo, como ocurrió en la última tromba. Ojo, nuestro trabajo no es por ello más sencillo, tenemos que comprobar y verificar cada una de ellas.

Tenemos 4.000 amigos en nuestra particular agenda de WhatsApp ¡y subiendo! Un número de altas sostenido y pocas, poquísimas bajas. Algo estaremos haciendo bien. WhatsApp es un servicio que da una nueva dimensión al periodismo, al menos al nuestro, al de cercanía, al local y regional. Nos preguntaban unos compañeros si lo veíamos aplicado a grandes medios nacionales. Difícil, les dije. Tener en WhatsApp a tus lectores es como darle las llaves de casa a tu vecina por si acaso. Todo un ejercicio de confianza mutuo.

EXTRA: ¿CÓMO RECIBIR NUESTRAS NOTICIAS?

1. Añade a tu agenda el número de SUR WHATSAPP: 660481739.

2. Escribe un solo mensaje con ALTA + NOMBRE COMPLETO.

ADEMÁS. Si tienes un SUCESO del que alertarnos o IMÁGENES para compartir, estamos atentos a lo que nos quieras contar. También podrás compartir las historias de las que seas testigo de forma rápida con texto, audio, fotos y vídeos. Si tienes WHATSAPP, estamos en línea: : 660481739.