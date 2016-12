Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se refuerza con destacadas incorporaciones y novedades en su 65ª edición

La pasarela MBFWM presenta su 65 convocatoria con la incorporación de Charo Izquierdo como nueva directora. El gran evento de la moda española, organizado por IFEMA, celebrará su próxima edición del 16 al 21 de febrero próximos. Los desfiles transcurrirán del 17 al 21 de febrero en el pabellón 14.1 de IFEMA. Un día antes, el día 16 la firma Desigual celebrará un evento experiencial en el centro de Madrid con el que presentará a los consumidores y todos los amigos de la marca su colección Otoño/Invierno 2017/18, y el creador Roberto Verino desfilará con su colección de temporada, siguiendo la tendencia See Now, Buy Now

En esta edición, la pasarela MBFWM incorpora importantes nombres de la moda española, como Custo, Marcos Luengo y Menchén Tomás. En total, participarán

42 grandes diseñadores españoles, además de un diseñador internacional, procedente de una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz