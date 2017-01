Como una ecuación matemática. Así concibe Paula Villegas la moda. Un puzzle con unas reglas de juego muy definidas que hay que respetar para que las piezas encajen. Con un matiz. A su juicio, aunque hay pautas marcadas la clave para despejar la incógnita es totalmente personal. «A la hora de crear un look hay unos ingredientes básicos que sabemos que debemos incorporar para que funcione, pero lo que al final lo distingue y lo hace especial es tu toque personal, lo que define tu estilo», defiende esta directora de arte, copropietaria de una productora (Objetivo 50) junto a su pareja, un realizador audiovisual indio afincado en Málaga.

Esa búsqueda del sello propio, sin embargo, no es sencilla y, de hecho, Paula -de 33 años- confiesa que le ha costado mucho encontrarlo. «He pasado por etapas muy distintas. Los 20, por ejemplo, fueron una explosión de color. Me ponía todos los tonos. Sin embargo por entonces era más comedida y no me atrevía a mezclar tanto. Me daba vergüenza, y no me lo creía… Hasta que cumplí los 30 y mi armario dio un giro. Ahora con lo que más cómoda me siento es con el negro, que sienta bien y es elegante ¡y mezclo de todo sin complejos!», explica desde su piso -el centro de coworking Gotelé Estudio- en la plaza de la Merced.

Los básicos son su obsesión confesa. «Es a lo primero a lo que se me van los ojos cuando entro a una tienda, no lo puedo evitar. Eso sí, intento que tengan algo diferente», sostiene. Tampoco faltan en su vestidor las camisas ‘oversize’ de inspiración masculina, las zapatillas deportivas o la ropa vintage, otra de sus debilidades. «En Málaga recomiendo Época, Flamingos o Cats Vintage», enumera Villegas, integrante también del colectivo artístico Las Buhoneras.

Para acudir a la oficina o dirigir un rodaje prima ante todo la funcionalidad. Por ello rara vez se deja ver con un tacón, un complemento XL o con prendas ajustadas . Al caer el sol, los metalizados, tejidos como el terciopelo y las transparencias -que usa con superposiciones- son sus mejores aliados de esta enamorada de la moda, centrada actualmente en formarse en cuestiones de vestuario de cine. «Me fascina todo este universo artístico. Los desfiles me parecen óperas modernas», concluye.

Os dejo con sus ‘outfits’ al detalle. ¡Feliz fin de semana!